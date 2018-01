Alvo de propostas, Copete garante estar focado no Santos

Apontado como alvo do Atlético Mineiro e do Atlético Nacional, da Colômbia, o atacante Jonathan Copete admitiu nesta quarta-feira que recebeu propostas para deixar o Santos mas garantiu que está focado no clube, que não o liberou após pedido do técnico Jair Ventura.

"Saber que tenho propostas faz parte do trabalho. Me deixa claro as coisas que quero para a minha carreira. Agora minha cabeça está no Santos. Dois mil e dezoito é um ano muito importante, com muitas coisas pela frente", disse o atacante em entrevista à Santos TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

Com menos opções ofensivas após a saída de Ricardo Oliveira e contando com a versatilidade de Copete, que também pode jogar na lateral esquerda, posição que não tem mais Zeca, Jair Ventura pediu a permanência do atacante que garantiu estar feliz no Santos.

"Estou muito focado. O Santos foi o time que me deu a possibilidade de estar aqui no Brasil e vestir esse manto sagrado. Para mim é muito importante as pessoas que estão à frente do clube desejarem que eu fique. Pra mim é muito gratificante a possibilidade de poder vestir de novo a camisa do Santos", completou Copete.

Titular nas duas primeiras partidas do Santos no Campeonato Paulista - vitória contra o Linense e derrota para o Bragantino -, Copete também deve começar a partida desta quinta-feira, marcada para as 19h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.