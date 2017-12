Alvo do Corinthians, Pottker diz estar vindo para São Paulo 'resolver a vida'

Um dos principais objetivos do Corinthians para a temporada 2017, William Pottker deu esperanças ao torcedor alvinegro com uma postagem enigmática neste domingo. O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols revelou estar vindo para a cidade de São Paulo 'resolver a vida'.

Após as confirmações de Jô, Luidy e Kazim, a equipe da capital paulista ainda luta pela chegada de mais um jogador para o ataque, setor que não agradou em 2016. Dirigentes já se reuniram com os empresários do jogador, da Elenko Sports, para discutir valores e até mesmo oferecer para a Ponte Preta o reserva Lucca na negociação.

Isso porque a diretoria corintiana não tem os R$ 10 milhões exigidos pela Ponte Preta para liberar Pottker. A opção encontrada pelos corintianos seria tentar convencer a direção campineira a aceitar o empréstimo de Lucca como parte da transferência. O ex-jogador do Criciúma, porém, também estaria na mira do Botafogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.