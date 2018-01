Alvo do Manchester City, De Bruyne diz que ficará no Wolfsburg

Alvo do Manchester City, o meio-campista belga Kevin de Bruyne encerrou as especulações sobre uma transferência ao afirmar nesta segunda-feira que continuará no futebol alemão. "Definitivamente, jogarei a temporada pelo Wolfsburg", declarou.

O jogador de 24 anos foi fundamental na campanha do time vice-campeão alemão na temporada passada e que garantiu vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Eleito melhor jogador da competição com dez gols e 21 assistências, ele espera cumprir o contrato com a equipe que vai até 2019.

De Bruyne começou a carreira no Genk, da Bélgica, em 2008. Quatro anos depois foi negociado com o Chelsea, onde fez duas temporadas discretas e foi emprestado ao Werder Bremen para disputa da temporada 2012/2013. O bom desempenho chamou a atenção do Wolfsburg que optou por contratá-lo junto ao clube inglês.