Alvo do Real Madrid, goleiro Kepa renova com Athletic Bilbao até 2025

Após ser apontado como um possível reforço para o Real Madrid, o goleiro Kepa Arrizabalaga renovou seu contrato com o Athletic Bilbao até junho de 2025. O anúncio do novo vínculo, que agora tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (R$ 313 milhões), foi anunciado nesta segunda-feira pelo clube espanhol. A multa anterior era de 20 milhões de euros (R$ 78 milhões).

Segundo a imprensa a espanhola, o que impediu o acerto de Kapa com o Real foi uma lesão no pé do jogador, detectada pelo exames médicos realizados em Madri. O problema no pé obrigaria o goleiro de 25 anos a passar por cirurgia, o que o tiraria dos gramados por três meses.

"Estou muito feliz por seguir onde eu considero ser a minha casa. A negociação foi muito longa. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou de pensar muito e analisar tudo muito bem antes de tomar uma decisão. Desde 1º de janeiro, eu estava livre para negociar com outras equipes e apesar de ter havido propostas, achei que seguir aqui era o melhor", disse Kepa ao site oficial do clube basco.

A renovação de Kepa com o Bilbao se dá no mesmos moldes da que o clube acertou com o atacante Iñake Williams, outro destaque do time basco que também renovou até o fim de 2025, mas com cláusula progressiva de 80 a 100 milhões de euros (R$ 314 milhões a R$ 392 milhões).

Depois de ter passado pelo Valladolid, Kepa voltou em 2016 ao clube que o revelou para o futebol. Para chamar atenção do Real Madrid, o goleiro se destacou nas últimas duas temporadas pelo Bilbao e chegou a ser convocado pela seleção espanhola.