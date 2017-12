Alvo do São Paulo, argentino renova e frustra chance de acerto

Indicado pelo técnico Edgardo Bauza, o argentino Julio Buffarini não vai acertar com o São Paulo. O lateral-direito renovou contrato por mais duas temporadas com o San Lorenzo, clube onde trabalhou com o treinador e ainda comemorou a continuidade na equipe em que foi campeão da Copa Libertadores, em 2014.

"Estou muito contente com a renovação do contrato. Eu ainda tinha dois anos pela frente, mas cheguei a um acordo com os dirigentes. Renovo porque estou estou em um grande clube, em que sinto muito bem e confortável", destacou o jogador de 27 anos.

Logo após ser anunciado pelo São Paulo, Bauza disse em entrevista a uma rádio argentina que gostaria de trabalhar com Buffarini. O próprio jogador também havia sido sondado pelo time do Morumbi ainda no meio ano passado. O técnico também indicou ao clube outro ex-comandado, o volante paraguaio Nestor Ortigoza.