Alyson reforça Fortaleza contra Ponte O Fortaleza faz neste domingo, às 9 horas, contra o Ponte Preta, no estádio Castelão, sua penúltima partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time cearense tem o retorno do meia Alyson, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Finazzi, depois de ter se rebelado na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-MG, no Castelão, ao ser substituído, foi perdoado pelo treinador Luiz Carloz Cruz e deve formar dupla de ataque com Vinícius. Mas, como ele está com uma virose, pode dar lugar a Clodoaldo. O jogo contra a Ponte Preta foi antecipado para 9 horas porque a polícia não daria segurança necessária se fosse às 16h, uma vez que à tarde e à noite estará trabalhando no Fortal (carnaval fora de época de Fortaleza). Para atrair mais torcedores a diretoria do clube cearense colocou à venda ingresso único ao preço de R$ 10,00.