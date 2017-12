Amanhã é dia de Barcelona x Real Madrid O jogo não é decisivo para o campeonato, não mudará a posição dos times na classificação, mas mesmo assim vai parar a Espanha. Barcelona e Real Madrid se enfrentarão às 19 horas deste sábado (horário de Brasília), no Camp Nou, num confronto em que estarão em campo 10 candidatos à "Bola de Ouro" - prêmio que revista France Football entregará em dezembro ao melhor jogador do ano na Europa. E a grande atração será o duelo entre os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo - a TV Bandeirantes transmite ao vivo. O Barça lidera o Campeonato Espanhol com 26 pontos, mas na última rodada perdeu para o Betis por 2 a 1 - sua primeira derrota em 11 rodadas. O Real, que começou mal a temporada e já trocou de técnico (saiu José Antonio Camacho e entrou Mariano Garcia Remón), venceu suas últimas quatro partidas e assumiu a segunda posição com 22 pontos. "Em duas ou três semanas descontamos cinco pontos em relação a eles. São duas equipes muito parelhas, mas estou convencido de que vamos ganhar", afirmou Garcia Remón. Seu único desfalque será o zagueiro Ivan Helguera, machucado. O atacante inglês Michael Owen, que tem feito gols nos últimos jogos, ficará na reserva. Não cabem todos os "galáticos" na escalação e, por isso, mais uma vez sobrou para Owen, que foi o último a chegar. Guti, Beckham, Zidane, Figo, Raúl e Ronaldo são os astros escalados do meio-de-campo para a frente. Ronaldo jogará no Camp Nou pela segunda vez com a camisa do Real. Na primeira, em dezembro de 2003, fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Barça, clube que também já defendeu. "A pressão estará toda em cima do Barcelona, que não ganha um título há anos. Meu palpite é que ganharemos por 2 a 1", disse o atacante brasileiro. O Barcelona estará completo. Belletti, Puyol e Giuly se recuperaram de contusões e garantiram presença. O atacante camaronês Samuel Eto?o, artilheiro do campeonato com nove gols, está muito motivado para jogar. Ele chegou à Espanha há sete anos comprado pelo Real Madrid, mas nesse período nunca teve chance no clube e foi sendo emprestado até que o Barça o comprasse para esta temporada. "O presidente do Real Madrid (Florentino Perez) disse que as portas do clube estão abertas para mim. Mas pode fechá-las, porque tenho abertas as portas aqui no Barcelona", avisou Eto?o. O técnico Frank Rijkaard não tem dúvida de que o clássico deste sábado poderá mudar os rumos do campeonato. "O vencedor levará três pontos, mas haverá muito mais do que isso em jogo. É uma partida especial, que poderá influir na trajetória dos dois times daqui para a frente", disse o holandês que comanda o Barcelona. Os 98 mil ingressos colocados à venda se esgotaram há um mês. No câmbio negro, chegam a valer 600 euros (R$ 2,1 mil). Para cuidar da segurança, foram destacados 1.200 policiais. Em casa, os torcedores do Barcelona prometem grande festa: levarão papéis com as cores do clube e formarão um mosaico quando o time entrar em campo e a cada gol que marcar.