Amanhã é dia de clássico em Madri Real Madrid e Atlético de Madrid fazem neste sábado um clássico que não vale nada para o Campeonato Espanhol, que o Barcelona conquistou há uma semana. Mas, mesmo assim, mexe muito com as duas torcidas. Os 80 mil lugares do estádio Santiago Bernabeu estarão ocupados e a partida foi definida como sendo de "alto risco". Será o último jogo do Real em seu estádio na temporada e, por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo exige a vitória. "Temos que dar uma alegria aos torcedores, porque eles nos apoiaram muito nos últimos jogos." O desfalque será o zagueiro Helguera, suspenso. Pavón entrará em seu lugar. A diretoria do Real também homenageará o zagueiro Fernando Hierro, que fez história no clube e na seleção e nesta semana anunciou o encerramento de sua carreira - jogou a última temporada no Bolton, da Inglaterra. No Atlético, o clima é tenso. A equipe não vence há oito partidas - seis no Campeonato Espanhol e duas na Copa do Rei -, não tem chance de se classificar para a Copa da Uefa e enfrenta a revolta de sua torcida - quinta-feira, um grupo de 20 interantes de uma torcida organizada invadiu o Centro de Treinamento para ameaçar os jogadores. Na outra partida deste sábado, o Betis receberá o Zaragoza.