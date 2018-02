Amanhã é dia de clássico na Itália O jogo mais esperado desta primeira metade da temporada italiana será disputado neste sábado em Turim. Juventus e Milan, os dois times que brigam pelo título com larga vantagem sobre os outros grandes, se enfrentarão às 17h30 (horário de Brasília, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil). A Juventus lidera o campeonato com 38 pontos em 15 jogos, seguido pelo Milan com 34. A Udinese está em terceiro com 28, o Cagliari é o quarto com 22 e só em quinto é que aparece outro time grande: a Inter, que soma 21 pontos. Se a Juve ganhar, passará o Natal e o Ano Novo com uma confortável vantagem de sete pontos sobre o rival. Mas se o Milan vencer, ficará a apenas um ponto da liderança e voltará com muita motivação para a primeira rodada de 2005, que será dia 6 - o time jogará em casa contra o Lecce e a Juventus visitará o Parma. "Temos uma vantagem de quatro pontos e este jogo só pesará na tabela de classificação se nós vencermos, porque aumentaremos a diferença para sete. Estamos tranqüilos, porque terminaremos o ano em primeiro lugar qualquer que seja o resultado", disse o goleiro Buffon, da Juventus. Uma das muitas atrações da partida será o encontro dos dois últimos ganhadores do troféu "Bola de Ouro", prêmio que a revista France Football oferece anualmente ao melhor jogador da Europa. O meia checo Nedved, da Juve, ganhou em 2003. E o atacante ucraniano Shevchenko, do Milan, levou este ano. A Juventus jogará com Buffon; Zebina, Thuram, Cannavaro e Zambrotta; Blasi, Emerson, Camoranesi e Nedved; Del Piero e Ibrahimovic. E o Milan terá Dida; Cafu, Nesta, Maldini e Kaladze; Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kaká; Crespo e Shevchenko. A outra partida deste sábado reunirá Messina e Atalanta.