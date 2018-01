Amanhã é dia de Ronaldo ganhar prêmio Ronaldo passou as temporadas de 2000 e 2001 entre hospitais, clínicas de fisioterapia e infindáveis sessões de exercícios para recuperar-se de duas cirurgias no joelho direito. A angústia desse longo período de afastamento dos gramados foi dissipada em 2002. O ano não começou bem - a Inter de Milão perdeu o título italiano na última rodada -, mas termina em grande estilo. O auge será nesta terça-feira, ao ser confirmado como o melhor do mundo, na avaliação da Fifa. Comemorar conquistas e colecionar troféus tem sido a rotina recente de Ronaldo. A fase excepcional despontou em junho, com o pentacampeonato mundial, na Ásia. Prosseguiu com os prêmios oferecidos pela revistas Onze (França) e World Soccer (Inglaterra), além da BBC (também inglesa). De quebra, ainda levou o carro como destaque do duelo do Real Madrid com o Olimpia, em Yokohama, na decisão do Mundial Interclubes, no último dia 3. A coleção de boas lembranças foi enriquecida nesta segunda-feira com a confirmação de que o atacante brasileiro é o vencedor deste ano da Bola de Ouro, um dos troféus mais tradicionais da Europa e oferecido pela revista francesa France Football desde 1956. O goleador da Copa foi o preferido do colégio eleitoral, formado por jornalistas das publicações esportivas mais influentes do continente. Roberto Carlos (seu companheiro de Real e seleção) ficou em segundo lugar e o goleiro alemão Oliver Kahn (Bayern de Munique) terminou em terceiro. Os três primeiros estavam na final do Mundial, vencida pela equipe de Felipão por 2 a 0 - gols justamente de Ronaldo. A Bola de Ouro é um dos prêmios mais cobiçados por quem atua em clubes da Europa. Há quem o considere até "superior" àquele que a Fifa instituiu em 1991. Os franceses já haviam distinguido Ronaldo com a escolha em 1997. Rivaldo é o único outro brasileiro a ter faturado o troféu - ganhou em 99, época em que ainda defendia o Barcelona. A Bola de Ouro era destinada, até 1995, apenas a jogadores que tivesse nacionalidade de algum país europeu. A mudança ocorreu por pressão de leitores da France Football e de críticos, que consideravam a restrição ultrapassada com a crescente imigração para o continente. Logo no primeiro ano de alteração, quem se beneficiou foi o liberiano George Weah, que jogava no Milan. Além dele, só os dois brasileiros campeões do mundo entraram nesse clube semifechado. O primeiro vencedor foi o inglês Stanley Matthews, antigo astro do Blackpool. O hispano-argentino Alfredo Di Stefano foi o melhor em 57 e em 59, como um dos maestros do grande Real Madrid. Em 58, a preferência recaiu sobre o francês Raymond Kopa, outro astro do time espanhol. Tricampeões - Em quase cinco décadas, foram poucos os atletas que mereceram a Bola de Ouro em três ocasiões. A puxar a fila está o holandês Johann Cruyff (em 71, pelo Ajax, e em 73 e 74, pelo Barcelona). Michel Platini foi o segundo, com o tricampeonato de 83, 84, e 85, sempre com a camisa da Juventus de Turim. O holandês Marco Van Basten fez a festa em 88, 89 e 92, pelo Milan. Com dois ?títulos?, aparecem astros da grandeza de Franz Beckenbauer (72 e 76), Kevin Keegan (78 e 79), Karl-Heinz Rummenigge (80 e 81). Ronaldo está preparado também para ser o centro das atenções na festa desta terça-feira que a Fifa organiza em Madri. A entidade que controla o futebol faz mistério, oficialmente não anuncia antes da hora o nome do ganhador do prêmio, mas há semanas dá todas as dicas de que o escolhido foi Ronaldo, como havia ocorrido em 96 e em 97. Para aumentar o suspense, os responsáveis pelo cerimonial dizem que continuam no páreo também o alemão Oliver Kahn e o francês Zinedine Zidane. Ambos estarão na festa, como manda o figurino, mas sabem que não têm chance. O próprio Ronaldo já convidou amigos e parentes para mais uma noite de consagração. E merecida.