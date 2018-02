Amanhã é dia Milan x Juventus na Itália Milan e Juventus fazem neste sábado o grande jogo da primeira metade do Campeonato Italiano. Líder contra vice-líder, 45 títulos nacionais em campo (28 da Juve e 17 do time de Milão). E um desfile de craques como Kaká, Schevchenko, Maldini, Nedved, Vieira, Ibrahimovic... A Bandeirantes mostrará a partida ao vivo, às 16h30 (horário de Brasília). A Juventus está arrasadora nesta temporada: venceu as nove partidas que disputou e estabeleceu um recorde na história do Campenato Italiano. Com isso, o time de Turim lidera com 5 pontos de vantagem sobre o Milan. ?Estamos felizes com essa marca, mas queremos prolongar a seqüência de vitórias o máximo possível?, disse o volante brasileiro Émerson. Contando a temporada passada, a Juventus soma 47 partidas seguidas na primeira colocação. E no último campeonato, deu o passe decisivo para a conquista do título ao derrotar o Milan no San Siro, por 1 a 0, a três rodadas do final. ?Mas desta vez o confronto com a Juventus chega no momento perfeito. O time está jogando bem e muito confiante?, disse o técnico Carlo Ancelotti, do Milan. No confronto do final da temporada passada, a equipe de Milão estava com a cabeça dividida entre a reta final do Campeonato Italiano e a decisão da Liga dos Campeões, que jogaria ? e perderia ? dali a alguns dias. A novidade do Milan, que joga em casa, deve ser a volta do atacante Shevchenko, recuperado de uma lesão muscular. Mas caso Ancelotti prefira deixá-lo como opção para o segundo tempo, a dupla de ataque será formada por Inzaghi e Gilardino. Vieri, que desencantou na vitória por 3 a 1 sobre o Empoli, ficará na reserva. Na Juventus, o reforço será o volante francês Vieira. O técnico Fabio Capello está muito otimista. ?Nosso time está melhor do que na temporada passada. E seria muito bom sair de Milão com oito pontos de vantagem sobre o Milan?, afirmou. Na outra partida deste sábado, a Inter jogará fora de casa contra a Sampdoria. O meia argentino Verón, expulso na derrota por 3 a 2 para a Roma e condenado a dois jogos de suspensão, não jogará. E Adriano, desta vez, será titular. A rodada terminará no domingo com as seguintes partidas: Fiorentina x Cagliari, Chievo x Empoli, Lecce x Messina, Livorno x Parma, Reggina x Lazio, Roma x Ascoli, Treviso x Siena e Udinese x Palermo.