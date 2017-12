Amanhã, Robinho sabe se joga domingo Robinho conclui o tratamento de fisioterapia amanhã à noite e sábado cedo será novamente examinado pelo médico Carlos Braga. O jogador vem melhorando das dores musculares nas pernas, mas apesar dessa evolução, Braga quer ver o jogador quando o tratamento estiver acabado. Se for liberado para o treino, Robinho terá condições de jogar domingo contra o Santo André, mas sua escalação dependerá do técnico Leão, que saiu irritado com o fato de não contar com o atacante no jogo de estréia na Libertadores, contra o Jorge Wilsterman, hoje em Cochabamba, Bolívia. Pode até mesmo acontecer de Robinho ir para o banco ou nem ser relacionado, mesmo estando liberado pelos médicos. Depende do humor de Leão, que pode impor uma espécie de castigo ao jogador, como já fez anteriormente com outros atletas. O treinador ficou irritado porque o atacante só reclamou das dores nas pernas na terça-feira, na hora do treino que precedeu a viagem à Bolívia. Considerou uma irresponsabilidade do atleta o fato de não procurar os médicos e de ter ficado dois dias sem tratamento para o problema. Maratona - Os jogadores chegarão ao aeroporto de Cumbica às 20h05 de amanhã e sábado às 8h30 já têm treinamento marcado e concentram em seguida para a partida de domingo contra o Santo André. Leão vai avaliar o estado físico de seus atletas depois da maratona para escalar o time, que poderá mais uma vez ter Doni no gol, embora o treinador só tivesse confirmado o jogador como titular no jogo pela Libertadores. "É um setor que nos dá tranqüilidade porque já conhecemos bem o Júlio Sérgio e Doni e Mauro foram contratados para jogar", disse o técnico, revelando que Mauro, que ainda não estreou, também terá sua chance". Se os três goleiros deixam Leão tranqüilo, o mesmo não acontece com o ataque. Ele quer outro centroavante além de Robgol e o Santos já tentou uma grande lista de jogadores, nada conseguindo até agora. "Não tenho alternativa para substituir o Robgol quando precisar e continuo insistindo na contratação de outro centroavante", reclamou. Caso um jogador de ofício demore para chegar e Leão necessitar substituir Robgol, terá de improvisar um pouco para escalar Basílio ou Lopes na função. O primeiro substituiu Robinho no jogo de hoje e o segundo tem sido chamado para o banco até como forma de integrá-lo o mais rápido à equipe.