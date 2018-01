Amaral é o novo titular no Paulista O Paulista parece ter encontrado os problemas para a falta de vitórias. No último sábado o técnico Zetti trocou Silas por Amaral para reforçar o meio campo e, consequentemente, liberar os laterais para chegarem ao ataque adversário. A mudança acabou culminando com a vitória de 1 a 0 sobre o Joinville em pleno estádio Ernesto Sobrinho, no interior de Santa Catarina. Satisfeito com o rendimento do time, o treinador deve manter o jogador de apenas 19 anos entre os titulares para enfrentar o Náutico na próxima sexta-feira, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Zetti terá ainda o retorno do meia Canindé contra os pernambucanos. O ex-santista não atuou diante do Joinville por estar cumprindo suspensão pela expulsão contra o América-MG. Marco Túlio volta para a reserva.