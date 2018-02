Amaral ganha vaga de Paulo Baier na lateral do Palmeiras Menos de 24 horas depois de desembarcar em São Paulo, o lateral-direito Amaral treinou com o restante dos jogadores do Palmeiras nesta terça-feira e foi confirmado pelo treinador Caio Júnior para o jogo contra a Ponte Preta, na quarta, pelo Paulistão. O jovem de 19 anos irá atuar no lugar de Paulo Baier, que vai ser poupado e sequer viaja para Campinas. Amaral participou da campanha vitoriosa da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano sub-20 no Paraguai e chegou no País no fim da noite da última segunda. O time dirigido pelo técnico Nelson Rodrigues sagrou-se campeão do torneio e ainda conseguiu a classificação para o Mundial do Canadá, em junho, e para a Olimpíada de Pequim, em 2008. ?Ele (Amaral) conversou comigo e disse que estava bem, não está sentindo cansaço. Por isso, vai para o jogo. Na quinta, o jogador vai ter folga e só volta a se reapresentar na próxima segunda-feira?, disse Caio Júnior. ?É uma situação que antecipamos na última rodada. O Amaral está pronto?, acrescentou. Segundo o comandante da equipe do Palestra Itália, a alteração visa o clássico com o Santos, no domingo. Com isso, o ala de 32 anos terá mais alguns dias de descanso. "O Paulo sentiu a perna pesada. O jogador leva de 30 a 50 dias para ter uma condição ideal no futebol. Acredito que no meio de fevereiro estaremos em um ritmo muito bom. Essa parte física é questão de tempo?, discursou. Em relação ao meio-campo, o chileno Valdívia voltou a ser elogiado pelo treinador e também está confirmado. Já Francis pode ganhar a vaga de Marcelo Costa, enquanto que Edmundo disputa a vaga com William no setor ofensivo. ?O Vadívia encontrou o espaço dele e se encaixou muito bem no time, já o Edmundo ainda não?. Para o confronto com a Ponte, Caio Júnior ainda não poderá contar com lateral-esquerdo Leandro, o atacante paraguaio Derlis Florentín e o volante Martinez. Eles ainda não aparecem no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.