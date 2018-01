Amaral, ídolo corintiano, mantém paixão Aos 49 anos, o ex-zagueiro Amaral continua diretamente ligado ao futebol. Além de atuações esporádicas no time de veteranos mantido pelo amigo Zé Maria, com quem jogou no Corinthians no final dos anos 70, administra a Godoy Sports, criada em sociedade com um amigo há oito anos para empresariar e assessorar jogadores. Casado pela segunda vez e com quatro filhos, Amaral admite que a fama de bom caráter que construiu ao longo dos 19 anos de carreira (1969/88), com passagens por Guarani, Corinthians, Santos, América do México, Universidad de Guadalajara e Seleção Brasileira, facilita seu trabalho como empresário. ?Felizmente venho encontrando as portas abertas, não apenas em São Paulo como em clubes do Brasil inteiro.? Leia mais no Jornal da Tarde