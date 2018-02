Amauri, do Palermo, é operado com sucesso na Itália O atacante brasileiro Amauri, que atua no Palermo, foi submetido a uma operação no joelho direito nesta segunda-feira. Segundo Pierpaolo Mariani, médico responsável pela intervenção, a cirurgia foi um sucesso. Amauri sofreu uma contusão no dia 23 de dezembro, em um jogo contra o Siena. Em um choque com o goleiro adversário, o austríaco Alex Manniger, ele rompeu parcialmente o ligamento cruzado posterior e teve um estiramento do ligamento colateral do joelho. O jogador vinha se destacando e é grande ausência para o Palermo atual terceiro colocado no Campeonato Italiano. Amauri era o artilheiro da equipe na competição, com oito gols. Foi cotada inclusive sua convocação para a seleção italiana - Amauri estaria tentando obter a cidadania, o que o tornaria apto a defender o país. A operação ocorreu em uma clínica em Roma, e durou uma hora e meia. Estima-se que a recuperação demore e que a volta de Amauri aos gramados não ocorra antes do fim da atual temporada do Campeonato Italiano - que termina em 27 de maio.