Amauri volta a manifestar desejo de ir para a Copa com a Itália

O atacante Amauri, da Juventus, reiterou seu desejo de vestir a camisa da seleção italiana na Copa do Mundo da África do Sul, que vai ser disputada no ano que vem. Segundo o brasileiro, foi a Itália que o descobriu e que lhe permitiu virar um jogador.

"Quando era pequeno, sonhava em jogar com a camisa do Brasil. Seria um mentiroso se agora dissesse que não tenho mais essa vontade. Mas a Itália foi o país que me descobriu", disse o atacante em uma entrevista ao Sport Week, suplemento semanal do jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

O brasileiro declarou ainda que, na Itália, há quatro anos se fala da possibilidade de ele jogar na seleção, enquanto no Brasil só "deram conta" de sua existência depois de sua chegada na Juventus.

Inicialmente, Amauri ganharia a nacionalidade italiana em setembro deste ano. Mas com a entrada em vigor da nova lei de imigração, o processo só será concluído em março de 2010, algo que dificultaria sua convocação para o Mundial do ano que vem.

Perguntado sobre as chances de disputar a Copa, o jogador lembrou as palavras do técnico da seleção italiana, Marcello Lippi, que várias vezes disse que a convocação de Amauri só poderia ser considerada após a obtenção do passaporte italiano.

"Amo a Itália. Vivi no norte e no sul, e aprendi a amar este país", afirmou o atacante, que acrescentou: "Sinto-me um italiano".