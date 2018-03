Ambev não quer repetir erros da Coca A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) relutou em assinar contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa das CPIs do futebol na Câmara e no Senado. Tomada a decisão, a empresa agora está tomando todos os cuidados para não repetir em seu relacionamento com a CBF os mesmos erros da Coca-Cola, a quem está sucedendo como patrocinador oficial da seleção brasileira, e da Nike, fornecedora de material esportivo. A CBF já tem novo patrocinador, mas o rompimento com a Coca-Cola ainda não foi definitivamente acertado. A Confederação Brasileira de Futebol ainda negocia o pagamento dos R$ 30 milhões da multa rescisória. O contrato entre as partes terminaria somente em 2002 e foi rescindido porque Ricardo Teixeira, presidente da CBF, reivindicava 100% de reajuste, com o que não concordou o fabricante de refrigerantes. Quando o acordo foi assinado, em 1997, o dólar tinha paridade com o real. Com a desvalorização da moeda brasileira, o valor caiu pela metade. O contrato, que segundo a Ambev foi assinado na última quinta-feira, é de 18 anos e prevê pagamento de US$ 10 milhões (R$ 23 milhões) por ano. O valor será convertido em reais, o que não acontecia no acordo com a Coca-Cola, para ser pago sempre no mês de março. Segundo o diretor da divisão de refrigerantes da Ambev, o colombiano Juan Vergara, a empresa estampará a marca Guaraná Antarctica em uniformes de treinamentos, placas e eventos ligados a todas as seleções brasileiras, mas não fará promoção com jogadores individualmente e nem poderá contratá-los para campanhas publicitárias, ao contrário do que faz a Nike, que mantém vários atletas sob contrato.