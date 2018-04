Ambição do Bahia preocupa Paulista O sonho do Bahia em alcançar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B na penúltima rodada pode atrapalhar o objetivo do Paulista em garantir uma vaga na segunda fase. Pode parecer distante, mas esta ligação é feita em Jundiaí na véspera do jogo entre Bahia e Paulista, sexta-feira à noite, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. O técnico Vágner Mancini sabia que não teria sua missão facilitada porque o Bahia já está classificado há várias rodadas. Mas acredita que o adversário ganhou uma motivação extra com a derrota do líder Náutico para o Remo, por 3 a 2, terça-feira, na abertura da 21ª rodada. O time pernambucano tem 42 pontos, dois a mais do que a equipe baiana. O Bahia tem a maior média de público no Campeonato Brasileiro, tanto na Série B como Série A: 25 mil torcedores por jogo. No último jogo em casa, na vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, houve recorde de público, com 54 mil espectadores. "Este disputa pela liderança vai nos atrapalhar um pouco, mas precisamos ter consciência de que a vaga está em nossas mãos", disse Mancini. Acontece que o Paulista ocupa a oitava posição, com 32 pontos, e disputará dois jogos. Além do Bahia, vai receber em Jundiaí, na última rodada, o Sport, já sem chances de classificação. O clube ficou livre da ameaça de perder mais jogadores na reta final da Série B. A diretoria não quer perde o zagueiro Danilo e o atacante Davi, que estavam na mira do Juventude. No começo da semana o zagueiro Asprilla se transferiu para o Goiás e na semana passada o lateral-esquerdo Galego foi para o Internacional-RS. Mancini deixou para confirmar a escalação do time somente após o treino tático que será realizado na quinta-feira cedo. À tarde a delegação seguirá para Salvador.