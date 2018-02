Ambicioso, Palmeiras sonha com a ponta "O empate contra o Vasco é um mau resultado. Se quisermos nos aproximar dos líderes e brigar pelo título, temos de fazer nove pontos nos próximos três jogos", afirma o meia Juninho, demonstrando a ambição do Palmeiras para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Desacreditado antes da chegada do técnico Emerson Leão, o time agora já faz as contas para brigar pela liderança ? atualmente a desvantagem sobre o Inter é de 6 pontos. Vasco, neste domingo, às 16 horas, em São Januário (com TV Globo e Record), Paysandu e Botafogo, os próximos rivais, que se cuidem. Juninho, nos últimos dias, andou analisando a tabela do Brasileiro e chegou à conclusão de que dá para sonhar com a primeira posição logo. Tudo por causa dos confrontos diretos entre Internacional, Corinthians e Fluminense, os três primeiros. "Gosto de ver todas possibilidades, não de ficar pendurado na tabela. Vi os confrontos e sei que um vai roubar ponto do outro. Se fizermos nossa parte..." O meia até revelou a estratégia contras os cariocas. Os chutes de longa distância, uma arma que vem dando certo nas últimas partidas do Palmeiras, deve ser explorada muito neste domingo. Leão vem treinando, a exaustão, este tipo de jogada. E não apenas com os atacantes. "Os adversários costumam fazer marcação forte nos nossos atacantes e meias. Sobram os volantes. E os nossos (Marcinho Guerreiro e Correia) têm boa finalização e podem ser o diferencial neste jogo", ressalta um confiante Juninho. Ídolo quando vestiu a camisa do Vasco ? de onde "só guardo boas recomendações pelos momentos especiais vividos" ?, Juninho, mais uma vez, vai contar com a torcida carioca. "Jogar em São Januário é complicado, os torcedores ajudam muito seu time", lembra. "Só que a cobrança é igual ou mais forte se o Vasco não está bem e é esse momento que temos de usufruir." O duelo marca o retorno do goleiro Marcos. E para quem luta para reconquistar de vez a posição de titular, nada melhor que enfrentar dois goleadores. No caso, Romário e Alex Dias. "O Sérgio vinha muito bem. Então tenho de ser melhor que ele e este jogo será um bom teste, pois as cobranças são grandes", diz, ressaltando ter projetos para a carreira, como ir à Copa do Mundo da Alemanha, em 2006.