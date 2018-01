Ambiente da seleção tranqüiliza Gil Gil defende a seleção brasileira pela primeira vez. Mas a estréia parece que não intimida o atacante corintiano. Sem a menor cerimônia e com naturalidade surpreendente, mostra que não está nem aí para as cobranças que normalmente acontecem. "Aqui é muito mais tranqüilo do que no clube", afirmou. "As cobranças no Corinthians são bem mais fortes. Tá tudo sossegado na seleção", afirmou em entrevista à Agência Estado. Leia mais no Estadão