Ambiente tranqüilo no Pacaembu A pouco menos de 1h30 para o início do confronto entre Corinthians e Inter, o clima é de tranqüilidade no Pacaembu. O movimento do lado de fora do estádio começa a aumentar, mas sem nenhum incidente registrado até o momento pela Polícia Militar. Os torcedores do Inter, cerca de 300, já entraram no estádio e estão localizados à direita das cabines de imprensa. Alguns são-paulinos engrossaram a torcida pelo time gaúcho e foram ao estádio com a camisa tricolor. Os corintianos, pelo menos por enquanto, preferem fazer festa nas ruas laterais e na Praça Charles Miller, em frente ao portão principal.