Ambulantes falsificam camisa palmeirense A chuva fina e o frio não desanimaram os torcedores palmeirenses. Outra vez, o Parque Antártica recebeu um bom público. Em um canto da arquibancada, a torcida da Portuguesa era suficiente para encher pouco mais de três ônibus. Do lado de fora, os ambulantes já faturavam com a cópia da nova camisa do Palmeiras. No lugar das bolinhas que mudam de cor conforme a temperatura do corpo, os vendedores improvisaram pintando bolinhas vermelhas nas mangas. Somente aqueles que se opõem ao governo de Mustafá Contursi tiveram alguns problemas com os seguranças do estádio. Com camisas ?Muda Palmeiras?, os apoiadores do governo paralelo, comandado por Luiz Gonzaga Beluzzo, eram barrados pelos grandalhões de Mustafá nos portões do Palestra.