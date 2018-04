Ameaça de bomba faz Fifa esvaziar prédio onde terá eleição

Uma ameaça de bomba fez a Fifa esvaziar rapidamente o prédio onde será realizada nesta sexta-feira a eleição para presidente da entidade. O episódio ocorreu horas antes da cerimônia oficial. A informação foi confirmada pela polícia de Zurique. Todos os delegados e cartolas da entidade tiveram de deixar o local apressadamente, assim como os jornalistas, embora o espaço reservado para os repórteres trabalharem continuou em atividade.

A cerimônia do pleito em que Blatter deverá ser reeleito para o seu quinto mandato está prevista para iniciar às 10h (horário de Brasília). A polícia fez uma varredura instantânea no grande salão e não encontrou nada, nem vestígios da bomba. Mas não quis coprrer o risco, sobretudo depois das denúncias e prisões de seus membros após investigação detalhada do FBI. Trabalha com a informação de trote. Do lado de fora da sede, manifestantes faziam reivindicações. Tão logo recebeu sinal verde da polícia, os dirigentes foram convidados a retomar seus lugares.

A entidade mantém a programação de atividades para o principal dia de seu congresso, que vai escolher o presidente para mais quatro anos de comando. "Uma ameaça foi recebida. Fifa e autoritades suíças avaliaram a situação. A polícia optou por fazer um intervalo e realizar uma varredura no local. Agora estamos de volta com o congresso", informou Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa.