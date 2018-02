Ameaça de bomba pára jogo do Real O Real Madrid empatava com o Real Sociedad por 1 a 1, mas o árbitro Lizondo Cortés suspendeu a partida aos 43 minutos do segundo tempo depois de ter sido alertado de que havia a ameaça de bomba no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri. Enquanto os jogadores deixavam o campo, os alto-falantes do estádio avisavam o público para que deixaram ordenamente o local, com a permissão de que podiam inclusive atravessar o gramado. Depois que todos saíram, a polícia vasculou o local, sem encontrar nenhum explosivo. Todos os objetos que os torcedores deixaram nas arquibancadas foram examinados também. Os peritos, acompanhados de cães treinados para localizar bombas, também nada encontraram nas proximidades do estádio e deram por concluída a operação uma hora depois da suspensão da partida, que provavelmente terá seu resultado confirmado, para alegria do Barcelona, que vai disparar na liderança. O gol do Real Madrid foi marcado por Ronaldo, em um belo voleio no primeiro tempo; Nihat, também de voleio, fez o gol de empate do Real Sociedad na segunda etapa. O Barça tem agora 38 pontos, depois da vitória no sábado sobre o Albacete por 2 a 1, e o Espanyol vai assumiu a vice-liderança, com 29: neste domingo à noite, o outro time da cidade de Barcelona venceu em casa o Mallorca por 2 a 1. Em La Coruña, Júlio Baptista salvou o Sevilla com um gol no final no empate de 2 a 2 com o Deportivo. Outro brasileiro a marcar na rodada foi o atacante Amoroso, na vitória de 1 a 0 do Málaga sobre o Levante. Edu e Ricardo Oliveira foram também os goleadores do Betis, que bateu o Racing Santander por 2 a 1. Os outros jogos da rodada: Getafe 1 x Villarreal 2, Osasuña 2 x Real Zaragoza 2, Valencia 1 x Numancia 0 e Athletic Bilbao 1 x Atlético de Madri 0.