Ameaça de demissão irrita Leão A má repercussão pela campanha fraca da seleção brasileira na Copa das Confederações não parece incomodar o técnico Emerson Leão. Ele só perde a paciência quando lhe perguntam sobre a forte tendência de que Luiz Felipe Scolari ou Carlos Alberto Parreira possam vir a substituí-lo se o Brasil não conseguir vencer o Uruguai, dia 1º de, julho, em Montevidéu, pelas Eliminatórias do Mundial de 2002. Esta partida é decisiva para a manutenção do treinador no comando da equipe. Nesta sexta-feira, após viagem de Seul para Ulsan, a 600 quilômetros da capital da Coréia do Sul, Leão disse, primeiro, que não tomara conhecimento sobre essa possibilidade. "Não estou escutando nada a respeito." Depois, apressou o passo para entrar na área restrita da comissão técnica, no estádio de Ulsan, e fez outro comentário evasivo. "Não vou falar sobre isso." O treinador está sob forte pressão, mas tenta dissimular a todo instante. Um dia após a derrota para a França por 2 a 1, ele garantiu que não havia mantido nenhum contato com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. "Do pessoal da CBF, converso com o Lemos (Carlos Lemos, assessor de Imprensa), o Lopes (Antônio Lopes, coordenador-técnico da seleção) e o chefe da segurança (coronel Castelo Branco)." Antônio Lopes também não quis falar das especulações a respeito da saída de Leão e reforçou a idéia de que a Copa das Confederações não pode servir de parâmetro para uma análise do trabalho da comissão técnica, por causa da ausência de jogadores do primeiro escalão. "Todo mundo sabe que o Brasil veio sem a sua força máxima", disse o coordenador, referindo-se ao acordo da CBF com grandes clubes para que alguns atletas só pudessem ser liberados após a Copa do Brasil, a Libertadores da América e os principais campeonatos estaduais. "O Brasil não decepcionou, pela equipe que tinha", avaliou Lopes. A seleção brasileira está em Ulsan para a disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, neste sábado, contra a Austrália.