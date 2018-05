Ameaça de queda esquenta briga política no Botafogo Os jogadores evitam falar do tema. O técnico Estevam Soares nem cogita a hipótese de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas nos bastidores de General Severiano a política esquenta com a possibilidade de queda para a Série B caso o Botafogo não vença o Palmeiras, domingo, no Engenhão.