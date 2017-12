Ameaça deixa Ponte Preta em alerta A derrota da Ponte Preta para o Coritiba, por 2 a 1, quinta-feira, no Couto Pereira, finalmente, "derrubou a ficha" no Majestoso de que o time campineiro está ainda ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Diante da pressão, o jogo contra o Palmeiras, domingo, às 18h10, se tornou uma verdadeira decisão. Com 48 pontos, em 15.º lugar, a Ponte Preta quer chegar logo aos 51 pontos para não se ver obrigado a ficar calculando como fugir da Série B. "Temos que acabar logo com esta dúvida de que vamos ou não continuar na Série A", diz o veterano zagueiro Galeano. O técnico Estevam Soares também lamenta a queda de produção do time, lembrando apenas de que "os resultados não estão entrando". A diretoria negou eventual atraso de salários, garantindo que efetuou o pagamento na semana passada, inclusive saldando algumas premiações por vitórias. O time não está definido, mas deve ter a mesma base que perdeu na capital paranaense. Não há nenhum problema de contusão ou suspensão. Haverá um treino tático neste sábado cedo.