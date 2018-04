Ameaçada, Itália pega Escócia pelas Eliminatórias da Euro

A seleção da Itália, atual campeã mundial, tem neste fim de semana um confronto crucial, diante da Escócia, em Hampden Park, que pode selar sua eliminação da Eurocopa 2008. Veja também: Classificação e jogos da rodada A equipe de Roberto Donadoni ocupa a terceira colocação do Grupo B das Eliminatórias da Euro 2008, com 23 pontos, a dois da França e a um da Escócia. Com o país ainda em estado de choque após os graves distúrbios ocorridos na semana passada, e que resultaram na morte do jovem Gabrieli Sandri a equipe chega à Escócia com a necessidade de obter uma vitória, pois em caso contrário poderia dar adeus à competição continental. A Escócia, por outro lado, está a um passo de obter a classificação, e chega para a partida embalada pelo bom momento. No entanto, a equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para a Geórgia, e tentará agora dar a volta por cima diante dos tradicionais italianos. A França, por sua vez, jogará neste fim de semana um amistoso contra o Marrocos, e pegará a Ucrânia na próxima quarta-feira, fora de casa, em uma partida que se apresenta bastante complicada à primeira vista. A Inglaterra é outra das grandes que "descansará" neste fim de semana, no qual jogará um amistoso contra a Áustria, mas ficará de olho no resultado do jogo entre Israel e Rússia. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira, diante da Croácia. Com a Croácia próxima de carimbar seu passaporte para a Euro, a Inglaterra ocupa provisoriamente a segunda colocação do Grupo E, com 23 pontos, dois a mais do que os russos, embora também com uma partida a mais. Espanha e Suécia, que se enfrentarão no estádio Santiago Bernabéu, podem carimbar sua classificação no Grupo F, dependendo do resultado da partida entre Irlanda do Norte e Dinamarca. Por enquanto, os suecos lideram a classificação com 23 pontos, um a mais do que a Espanha, ao tempo que norte-irlandeses e dinamarqueses têm 17, já com muito poucas chances de chegar à fase final. Polônia e Portugal, que lideram o Grupo A, também tentarão garantir classificação diante de Bélgica e Armênia, respectivamente, o que acabaria com os sonhos da Sérvia, que receberá o modesto Casaquistão. A Grécia, líder indiscutível do Grupo C, já tem a classificação garantida desde a rodada passada, e agora pegará em casa a fraca equipe de Malta. O interesse, portanto, estará em Oslo, onde Noruega e Turquia jogarão pela outra vaga do grupo. Os nórdicos têm dois pontos de vantagem sobre os turcos. No Grupo G, a Holanda está em boas condições para se unir à Romênia, que já se classificou para a próxima fase. A equipe de Marco van Basten ocupa a segunda colocação, com quatro pontos de vantagem sobre o terceiro, Bulgária, e basta uma vitória em casa sobre Luxemburgo para assegurar a passagem. O único grupo que está resolvido é o D, com a República Checa e a Alemanha já classificados, com 23 pontos, e que neste sábado receberão Eslováquia e Chipre, respectivamente.