Ameaçada, Ponte Preta fica sob pressão para vencer Vasco e Fluminense em Campinas

Em vez de ficar só lamentando a fraca atuação da Ponte Preta na derrota para o Vitória, na última quarta-feira, em Salvador, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilson Kleina preferiu nesta quinta inverter o lado da moeda. Ele acha que o time "precisa aprender com os erros" e recuperar os pontos dentro de casa, onde fará dois confrontos seguidos diante de clubes cariocas: Vasco e Fluminense - este em jogo adiado para a próxima quarta.

"Ficamos na obrigação de pontuar em casa, mesmo respeitando nossos adversários", afirmou Gilson Kleina, que reconheceu as falhas individuais cometidas na Bahia. Antes a Ponte Preta tinha vencido o Coritiba por 3 a 0, em casa, e o Atlético Paranaense por 2 a 0, em Curitiba.

Mesmo porque a situação na tabela de classificação ainda é preocupante. Com 21 pontos, o time campineiro ocupa posição intermediária e está longe ainda da meta de 25 estipulada para o primeiro turno. Por coincidência, não tem ido bem contra os concorrentes ao rebaixamento.

Por exemplo: perdeu para o lanterna Atlético Goianiense por 3 a 0, mesmo placar que sofreu em casa diante do ameaçado Bahia e agora diante do vice-lanterna Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. Ela estaria confirmando a fama de "Robin Hood" ao perder para os mais fracos.

A derrota, ainda mais com falhas individuais, podem precipitar algumas mudanças no time que vão ser estudadas nos dois próximos dias. Nesta quinta-feira houve um treino leve no centro de treinamento do Bahia e à tarde a delegação chegou a Campinas (SP), com todos dispensados em seguida. A comissão técnica programou um treino nesta sexta para fazer as experiências, mesmo porque no sábado haverá um treino aberto à torcida no gramado do estádio Moisés Lucarelli.

A expectativa é de que o time possa ser escalado com dois volantes - Naldo e Elton - e os meias Léo Artur e Renato Cajá, ficando com dois atacantes: Lucca e Emerson Sheik. Com isso, o volante Jadson e o atacante Maranhão ficariam como opões no banco de reservas.

A diretoria garantiu que até o momento não recebeu nenhuma proposta da França por Lucca, vice-artilheiro do Brasileirão com 10 gols - um a menos do que Jô, do Corinthians. O seu atestado liberatório, porém, está vinculado ao clube de Parque São Jorge. A novidade neste domingo vai ser a estreia do uniforme número 2, sem a faixa tradicional e toda de cor preta com números e adereços (como escudo e patrocinador) em branco.