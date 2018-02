Ameaçado, Abel muda time do Fluminense O Fluminense enfrenta o Campinense nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, com dois objetivos. O primeiro é conseguir vaga na próxima fase da Copa do Brasil - perdeu para o time paraibano por 1 a 0 no jogo de ida. E o segundo é garantir a permanência do técnico Abel Braga. Após as seguidas más exibições do Fluminense, Abel decidiu mexer na equipe titular. E escalou Juninho no lugar do meia Marquinhos. Mas a sua intenção é usar Leandro, que ainda sente dores no tornozelo direito. Caso tenha condições de atuar, ele será escalado. Diante da possibilidade de a vaga ser decidida nos pênaltis, Abel colocou vários jogadores para treinar as cobranças. O técnico ainda testou um novo sistema tático, que pode ser opção para o segundo tempo: tirou do time o volante Marcão e colocou Rodrigo Tiuí para formar o trio de atacantes com Felipe e Tuta. "Estou cansado de perder e não estou acostumado com isso. Acho que está na hora de começarmos a ganhar", disse Abel Braga. Em 2005, o Fluminense realizou oito partidas e colecionou quatro derrotas, dois empates e apenas duas vitórias.