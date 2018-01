Ameaçado, Barbarense mantém ânimo O que parecia impossível passou a ser um objetivo real a ser alcançado. De lanterna do Campeonato Paulista, o União Barbarense está prestes a escapar do rebaixamento para a Série A-2. E, agora, só depende de suas próprias forças para vencer o São Caetano. "O segredo é acreditar sempre. E colocamos isso para os jogadores, os grandes responsáveis por esta recuperação", explica o técnico Roberval Davino, que conquistou sete pontos preciosos sob o comando do time. Os meio-campistas Alberto e Henrique serão os principais desfalques no ABC. A comissão técnica confirmou que ambos os jogadores estão suspensos pelo segundo cartão amarelo e lamentaram bastante as perdas. "Pela sua experiência e habilidade o Alberto fará falta ao time sem dúvidas. Temos que nos superar mais uma vez para vencer esse importante desafio e conquistar os pontos para escapar da segunda divisão", afirma o técnico Roberval Davino. Sobre Henrique, o treinador destacou principalmente a sua importância tática. "Ele faz muito bem a marcação no meio-campo e ainda apóia com bastante agilidade o ataque. Infelizmente, mais uma vez o time terá desfalques",completa. Desde que assumiu o União Barbarense, há quatro rodadas, Roberval Davino não conseguiu repetir a mesma escalação. O consolo para enfrentar o São Caetano será os reforços de Ronaldo Alves, Claudinho Bauru, Agnaldo Xavier e Mauro, que já cumpriram suspensão e estão liberados para jogar. Na luta para fugir do rebaixamento, o União Barbarense precisa conquistar pelo menos dois pontos no jogo dde domingo, em São Caetano do Sul. Caso o time seja derrotado, ainda tem chances de escapar do descenso, mas aí dependerá de uma combinação de resultados (derrotas de Guarani, Mogi Mirim e Inter de Limeira). Com 16 pontos ganhos, o União ocupa a 13ª colocação na classificação geral do torneio.