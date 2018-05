Ameaçado, Bauza faz mudanças na Argentina e testa Pratto no lugar de Higuaín

Depois de perder por 3 a 0 para o Brasil, a Argentina deve ter três modificações na formação titular para o duelo contra a Colômbia, nesta terça-feira, em casa, na cidade de San Juan, pela 12.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Com a equipe na sexta colocação na tabela de classificação e o cargo ameaçado, o técnico Edgardo Bauza testou no trabalho tático deste domingo as entradas do lateral-direito Gabriel Mercado, do meia Ever Banega e do atacante Lucas Pratto no time principal. O trio deve substituir, respectivamente, Pablo Zabaleta, Enzo Pérez e Gonzalo Higuaín.

A vitória contra a Colômbia é fundamental para a Argentina voltar à zona de classificação das Eliminatórias. Atualmente, a seleção de Lionel Messi tem 16 pontos, um a menos do que Equador e Chile, quarto e quinto colocados, respectivamente. Os colombianos estão em terceiro com 18. Vale lembrar que os quatro primeiros da competição garantem vaga direta para o Mundial. O quinto colocado tem que jogar a repescagem contra um representante da Oceania.

"Perdemos pontos que não esperávamos e por isso é normal que as críticas apareçam. Estou muito bem, com força e muita vontade, ciente do que precisamos fazer e esperando que façamos uma boa partida", comentou o treinador logo após o trabalho deste domingo, no CT da seleção, em Ezeiza (região metropolitana de Buenos Aires, em entrevista coletiva.

A seleção argentina viajará nesta segunda-feira pela manhã para San Juan. Na parte da tarde, fará o último treino antes da partida. O provável time que entrará em campo terá: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Otamendi, Funes Mori e Emmanuel Más; Lucas Biglia, Javier Mascherano, Lionel Messi, Ever Banega e Angel Di María; Lucas Pratto.