Ameaçado, Cruzeiro parte para concentração em Atibaia

Em Atibaia, onde passará a semana, o Cruzeiro espera fazer uma boa preparação e encontrar a tranquilidade para ter forças na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente na 17ª colocação, com 34 pontos, o time mineiro entrou na zona do rebaixamento na última rodada, após ser goleado pelo Flamengo por 5 a 1, no Engenhão, no Rio.

Ao todo, a comissão técnica do Cruzeiro resolveu levar 25 jogadores para Atibaia, onde o grupo fica até o jogo contra Internacional, no domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). As principais ausências são o meia argentino Montillo, que será desfalque por cerca de dez dias por causa de um estiramento na coxa esquerda, e o zagueiro Victorino, que está com a seleção uruguaia.

O volante Charles, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o atacante Anselmo Ramon, expulso no último domingo, não enfrentam o Inter, mas estão na lista do técnico Vágner Mancini e vão para Atibaia, onde trabalharão normalmente com o grupo durante a semana.

Confira a lista de jogadores que viajam para Atibaia:

Goleiros - Douglas Pires, Fábio e Rafael.

Laterais - Diego Renan, Gabriel Araújo, Gil Bahia e Vitor.

Zagueiros - Cribari, Léo e Naldo.

Volantes - Charles, Fabrício, Leandro Guerreiro, Marquinhos Paraná e Sandro Manoel.

Meias - Bruninho, Elber e Roger.

Atacantes - Anselmo Ramon, Bobô, Farías, Keirrison, Ortigoza, Sebá e Wellington Paulista.