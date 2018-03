Ameaçado, Cruzeiro terá 4 desfalques Sem quatro titulares, o Cruzeiro tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão, contra o Fortaleza, pela 17ª rodada da competição. Após a derrota para o Figueirense, no último sábado, o time mineiro continua em primeiro lugar na classificação, com 31 pontos, mas, em aproveitamento, está atrás do Santos, que tem 30 pontos e um jogo a menos. A principal novidade na equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo é a estréia do goleiro Arthur, de 22 anos, que irá substituir Gomes, convocado para a seleção brasileira Sub-23. Arthur foi contratado no início do ano junto ao Paulista de Jundiaí e, desde então, não participou de nenhum jogo oficial. "Espero dar conta do recado", disse o jogador. Para o lugar do lateral-direito Maurinho - suspenso pelo terceiro cartão amarelo -, Luxemburgo será obrigado a improvisar o volante Jardel, já que o reserva imediato, Maicon, também está servindo a seleção Sub-23. Outro que foi convocado pelo técnico Ricardo Gomes é o zagueiro Luisão, cuja vaga será preenchida por Cris. No ataque, Mota ganhará mais uma chance no time titular, já que Aristizábal está suspenso. O atacante conhece bem o adversário desta noite, pois na última temporada defendeu o Ceará. Apesar de o Fortaleza ocupar a vice-lanterna do campeonato, com 13 pontos, Mota pede respeito ao adversário. "Joguei muitos clássicos contra o Fortaleza quando defendia o Ceará e nunca encontrei facilidades", afirmou o jogador. "Temos desfalques importantes sim, mas o nosso grupo já provou a sua força durante a Copa do Brasil e a Copa das Confederações", completou.