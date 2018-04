Ameaçado de perder Hümmels, Dortmund renova com o zagueiro Subotic até 2018

Subotic está no Dortmund desde 2008, quando chegou ainda garoto do Mainz, e tinha contrato até o fim da próxima temporada. Ele era peça fundamental no sistema defensivo de Jürgen Klopp e ajudou a equipe no bicampeonato alemão, em 2010/2011 e 2011/2012, e no vice-campeonato da Liga dos Campeões, em 2012/2013.

"Estou extremamente feliz com minha decisão de ficar no Borussia", declarou Subotic ao site do clube. "Dortmund se transformou em minha segunda casa. Estou ansioso para ter um futuro de sucesso com nosso time e nossa torcida fantástica apoiando. Temos muitos desafios para um futuro imediato e quero dar uma grande contribuição."

O Dortmund está correndo para planejar a temporada de 2015/2016 para não repetir o péssimo início de 2014/2015, quando chegou a figurar na lanterna do Campeonato Alemão. Um dia depois do fim da competição, o clube anunciou no último domingo a contratação do meia Gonzalo Castro, que estava no Bayer Leverkusen.