Ameaçado de queda no Alemão, Stuttgart demite técnico

Sem vencer há oito jogos no Alemão, o Stuttgart abre a zona de rebaixamento do torneio, com 12 pontos e apenas duas vitórias em 15 jogos. A situação provocou a ira da torcida neste sábado. Após o empate em casa, cerca de 3 mil torcedores do time protestaram em frente à sede do clube, provocando até a prisão de três deles pela polícia, que teve dois agentes feridos no confronto.

Babbel assumiu o Stuttgart em novembro de 2008. Com o técnico no comando, o time do meia brasileiro Élson, ex-Palmeiras e Goiás, conseguiu uma arrancada no Alemão e terminou em terceiro, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões. Na competição, inclusive, a equipe depende de uma vitória sobre o romeno Unirea, na próxima quarta-feira, para avançar às oitavas de final.