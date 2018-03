Ameaçado de queda no Espanhol, La Coruña contrata técnico Pepe Mel

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Espanhol, o La Coruña contratou nesta terça-feira o técnico Pepe Mel numa última tentativa de fazer evoluir o desempenho da equipe e evitar a queda. O novo treinador estava sem comandar times desde janeiro do ano passado, quando foi demitido do Betis.

Pepe Mel vai substituir Gaizka Garitano, demitido do La Coruña após a goleada de 4 a 0 diante do Leganés, no sábado passado. No momento, o time está na 17ª colocação, apenas uma posição e dois pontos acima da zona do rebaixamento.

Aos 54 anos, Pepe Mel, que como jogador foi formado na base do Real Madrid, já tem passagens por diversos clubes espanhóis. Em 2014, teve uma experiência no futebol inglês, ao comandar por poucos meses o West Bromwich. Na Espanha, ele treinou times de médio ou pequeno porte, como Rayo Vallecano e Getafe.