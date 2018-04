Ameaçado, Grêmio promove 2 estréias O Grêmio terá a estréia dos alas Lucianinho e Marciano neste sábado, contra o São Caetano, em mais uma tentativa do técnico Cuca de encontrar uma equipe capaz de começar a tirar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, volta a aproveitar o volante Emerson, que andava afastado desde os tempos de Adílson Batista e retoma o lugar de Leanderson. Lucianinho estava no Gama, do Distrito Federal, e foi contratado na última segunda-feira. Marciano deixou o ABC, de Natal, e chegou a Porto Alegre na quinta. Ambos foram indicados por Cuca para arrumar a defesa do time e articular as jogadas de ataque pelas pontas. Na ala-direita nem Michel e nem George Lucas, que se revezaram na posição durante o ano, aprovaram. E do lado esquerdo a história é semelhante, com Michel Bastos e Cristiano. Por isso, Cuca, logo depois da derrota para o Internacional, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, pediu também um zagueiro, um meia-armador e um atacante. Mas terá de se conformar com o que tem, porque o prazo para novas inscrições terminou nesta sexta-feira e o clube não contratou outros jogadores. A situação do Grêmio no campeonato é dramática. O clube entrou na zona de rebaixamento há três rodadas e, pela primeira vez, não tem chances de sair dela em apenas um jogo. Está em 23º lugar, com 29 pontos. Portanto, mesmo se ganhar do São Caetano, pela primeira vez na história, ainda estará entre os quatro últimos. O Flamengo, que é o 20º, já começa a rodada com 33 pontos e fora do alcance do time gaúcho.