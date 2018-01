Ameaçado, Joel muda o time do Vasco O Vasco vai estrear nesta quinta-feira no segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Madureira, às 20h30, em São Januário, tentando amenizar a insatisfação da diretoria, depois da precoce eliminação da equipe na Taça Guanabara e a má estréia na Copa do Brasil. À exceção de Romário, jogadores e comissão técnica foram cobrados na semana passada pelo presidente Eurico Miranda, que pediu mais empenho e determinação nos treinos, além de vitórias. Em caso de um novo fracasso, o técnico Joel Santana corre risco de ser demitido. Ciente da pressão por resultados, até porque trabalha em um grande clube, Joel promoveu três alterações no time titular. Criticado pela irregularidade nesse início de temporada, o goleiro Éverton cede lugar a Cássio, cuja missão é dar mais segurança à zaga vascaína - sofreu seis gols de bola parada. Marcos não vem agradando ao treinador e vai ser substituído por Gomes, volante de origem, mas considerado "um jogador versátil" em São Januário. Por último, Allann Dellon, fora de forma e com problemas particulares, foi barrado. Joel Santana ainda não definiu se vai optar por Marcos Brito ou Rubens em seu lugar. Certo mesmo é a presença de Romário, recuperado de dores musculares. Apesar da idade avançada, 39 anos, ele é a esperança de gols da equipe e conta com a simpatia do elenco vascaíno, que o vê como um exemplo a ser seguido dentro de campo. No Madureira, o técnico Gaúcho aposta na experiência do meia Marquinhos e na presença de área de Sorato, artilheiro do time na competição com 4 gols, para derrotar o Vasco em São Januário. O título do Volta Redonda na Taça Guanabara serviu como estímulo para outras equipes de menor investimento tentar repetir o feito no segundo turno do Carioca.