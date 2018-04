Ameaçado na Inglaterra, Sunderland demite técnico

Steve Bruce não resistiu à fraca campanha do Sunderland, que ocupa a 16ª colocação no Campeonato Inglês, com 11 pontos em 13 rodadas - está fora da zona de rebaixamento por apenas dois pontos. O time, inclusive, somou uma única vitória nas últimas oito partidas que fez.

"Tem sido um período difícil para o Sunderland. É minha função agir em prol dos melhores interesses do nosso time e posso garantir que essa não foi uma decisão fácil. Mas os resultados não foram os esperados", afirmou o presidente do clube, Ellis Short, ao anunciar a demissão.

Enquanto um novo treinador não é contratado pela diretoria do clube, o auxiliar Eric Black assume interinamente o comando do Sunderland. O próximo jogo da equipe, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, será no sábado, fora de casa, contra o Wolverhampton.