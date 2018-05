Ameaçado no Campeonato Inglês, Bolton demite técnico O Bolton Wanderers, 18º colocado no Campeonato Inglês, anunciou na noite de terça-feira a demissão do treinador Gary Megson. O comandante não resistiu ao empate por 2 a 2 com o Hull City - o resultado, em casa, deixou o Bolton na zona de rebaixamento da competição.