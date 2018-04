Ameaçado no Espanhol, Granada anuncia novo treinador Atual 17.º colocado do Campeonato Espanhol, o Granada anunciou nesta quarta-feira a contratação de Lucas Alcaraz como novo técnico da equipe até o final desta temporada do futebol europeu. O treinador chega para ocupar o lugar de Juan Antonio Albacete Anquela, demitido após a derrota por 3 a 0 sobre o Sevilla, sofrida fora de casa, na última segunda.