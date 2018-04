Ameaçado no Inglês, Southampton troca de treinador

Adkins acabou sendo demitido mesmo após um inesperado empate por 2 a 2 com o Chelsea, obtido na última quarta-feira, fora de casa, pelo Inglês. Porém, o treinador só conseguiu acumular duas vitórias nas últimas dez partidas sob o comando da equipe.

Ao justificar a demissão, o presidente do clube, Nicola Cortese, disse que "decisão foi tomada com base nas ambições a longo prazo do Southampton", sendo que Adkins estava no comando do time desde 2010 e conseguiu fazer a equipe retornar à elite do futebol inglês após sete anos de ausência.

Desempregado desde quando foi demitido pelo Espanyol, em novembro, Pochettino fará a sua estreia no comando do Southampton na próxima segunda-feira, contra o Everton, pelo Campeonato Inglês. Agora com um novo treinador, o time ocupa hoje a 15.ª posição da tabela da competição, com 22 pontos.