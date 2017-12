Ameaçado no Italiano, Crotone anuncia técnico Walter Zenga

Dois dias após a demissão de Davide Nicola, a diretoria do Crotone anunciou nesta sexta-feira a contratação de Walter Zenga, ex-goleiro da seleção italiana. O clube vive situação complicada no Campeonato Italiano, perto da zona de rebaixamento.

Zenga vai substituir Nicola, que deixou o clube na quarta de forma inesperada. Ele teria entrado em atrito com a diretoria, que decidira pela demissão. Independente da crise no comando, o time vem de quatro derrotas consecutivas em todas as competições que disputa. E está apenas dois pontos acima da zona da degola no Italiano.

O novo treinador, de 57 anos, estava sem trabalhar como treinador desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Wolverhampton, da segunda divisão do futebol inglês. Antes passou pelo comando do Steaua Bucareste, Estrela Vermelha, Catania, Palermo e Sampdoria. Neste meio tempo, também atuou como comentarista da TV italiana.

Zenga foi o goleiro titular da seleção italiana, na Copa do Mundo de 1990, sediada na própria Itália. Em clubes, ele se destacou com a camisa da Inter de Milão.