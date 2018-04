Ameaçado, Rafa Benítez aposta em reação do Liverpool

Mesmo com o novo fracasso da equipe, dessa vez na Copa da Inglaterra, e a forte pressão que vem sofrendo, a diretoria do Liverpool optou pela permanência do técnico espanhol Rafa Benítez no cargo. Ainda ameaçado, ele aposta numa reação do time na temporada.

O técnico espanhol parece ainda desfrutar de prestígio junto aos dirigentes do clube inglês. Benítez foi contratado em 2004, depois de conquistar a Copa da Uefa pelo Valencia. No Liverpool, ele conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa, em 2005, e da Copa da Inglaterra, em 2006.

No entanto, esta temporada está longe de ser o que sonhavam os torcedores do Liverpool. A equipe caiu ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e foi eliminada precocemente da Copa da Inglaterra, ao perder na quarta-feira para o Reading, que disputa a segunda divisão inglesa.

Apesar de toda a pressão, Benítez diz que já está acostumado com a situação delicada que está vivendo nos últimos meses. "Temos que continuar trabalhando duro. Todos estão desapontados, mas temos que seguir em frente. Temos que tentar melhorar", afirmou o treinador espanhol.

Com a eliminação na Copa da Inglaterra, a Liga Europa é a última esperança de título para o Liverpool na temporada. Mas a permanência de Benítez está diretamente ligada ao Campeonato Inglês. Ele precisa terminar entre os quatro primeiros para voltar à Liga dos Campeões da Europa - atualmente, a equipe está apenas na sétima colocação, sem chances de ser campeã.