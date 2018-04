Ameaçado, Remo vive situação dramática Salários atrasados há três meses, jogadores ameaçando entrar em greve, críticas dos torcedores e dirigentes sumidos. É assim que está o ambiente no Remo, um dos clubes de maior torcida do Norte e Nordeste do País, faltando apenas quatro dias para a partida mais decisiva de seus quase 100 anos de existência, contra o Brasíliense, em Brasília. Nesse jogo de sábado, a equipe paraense, com 25 pontos em 22 jogos na Série B do Brasileiro, lutará para não cair para a terceira divisão nacional. Para evitar mais confusões, o técnico Givanildo Oliveira determinou a lei do silêncio entre os jogadores, proibindo-os de falar com a imprensa. "A hora é de agir com tranquilidade, para o time entrar em campo concentrado e vencer a partida", justificou. "Esse é o maior jogo da vida deles. Não adianta eu falar uma coisa e a cabeça deles estar pensando em outra." Assim como os jogadores, os dirigentes pouco falam sobre a crise no clube. Um dos únicos a se manifestar foi o diretor Hamilton Gualberto, que descartou a hipótese de greve e prometeu arranjar dinheiro antes da viagem para Brasília, para poder pagar ao menos os salários de junho. Há casos dramáticos de atraso. O volante Márcio não recebe há sete meses e o zagueiro Irituia vive situação idêntica desde abril. Outros jogadores do elenco já foram despejados de casas e apartamentos alugados por falta de pagamento.