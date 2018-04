Ameaçado, West Bromwich contrata Roy Hodgson

Apesar do fracasso em um dos gigantes do futebol inglês e mundial, Hodgson é visto como esperança de salvação da equipe que hoje ocupa a 17.ª posição da Premier League, empatada com o Wigan, o 18.º colocado, depois de ter conseguido livrar o Fulham do rebaixamento na Inglaterra na temporada 2007/2008.

Hodgson assinou um contrato para dirigir o West Bromwich até o final da próxima temporada do futebol europeu e irá preencher o lugar que ficou vago na semana passada, quando o italiano Roberto Di Matteo foi demitido do comando do time após uma série de 13 derrotas em 18 partidas disputadas.

Além de ter dirigido o Liverpool e o Fulham, Hodgson chega ao modesto time inglês com a experiência de quem também já comandou a Inter de Milão e a seleção suíça. O contrato assinado com o West Bromwich vai até junho de 2012.

A estreia de Hodgson no comando do seu novo time será neste sábado, em casa, em jogo contra o West Ham, atual último colocado do Campeonato Inglês.