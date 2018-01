Ameaçados apelam aos santos e à fé O temor pelo rebaixamento à Série A-2 deixa os dirigentes dos clubes ameaçados em pânico. Vale de tudo um pouco. Fé, esperança e promessa. E os clubes ameaçados pelo descenso recorrem a tudo e, além da rota de colisão em campo, podem também colidir no tráfego para Aparecida do Norte. Dos cinco clubes que correm perigo, quatro deles já confirmaram que vão agradecer à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na cidade de Aparecida, na Via Dutra. O presidente da Matonense, Antonio Aparecido Galli, católico fervoroso, sempre comanda a viagem até Aparecida, uma antes do início e outra no final do campeonato. "A fé é fundamental no futebol", atesta o dirigente, que promete somar o último ponto, diante da Internacional, para respirar aliviado. Outro que coloca a fé como prioridade é o técnico do Guarani, Carlos Alberto Silva, que sempre comanda sua romaria até o santuário. Já foi lá antes do Paulistão e promete retornar após escapar do rebaixamento e se livrar, do que considera, "o pior momento de minha carreira". O técnico, que já foi herói, campeão brasileiro de 1978, pode passar a vilão, sendo rebaixado para a segunda divisão. Seu time não depende apenas de si. Além de vencer a Santista, precisa torcer por dois tropeços de seus concorrentes. Outro fervoroso fiel é o técnico Luiz Carlos Ferreira, da Internacional, que apesar do jeito brincalhão, deixa o sorriso de lado quando fala em Deus. "A crença alimenta o homem", garante Ferreira, que já avisou os jogadores que pretende levá-los até Aparecida agradecer os bons resultados no clube. mas só uma vitória contra a Matonense vai livrar a Inter da Série A-2. O presidente do Mogi Mirim, Wilson Fernandes de Barros, que comanda o time no cabresto, também promete levar todos os jogadores até Aparecida, mas não deixa de lado a superstição. Ele vai ao campo, que não por acaso leva seu nome, com uma nota de 100 dólares na carteira - este é seu amuleto da sorte há quase uma década -, além da esperança de vencer o Santos e de contar com um tropeço de um dos concorrentes. Há quem também jogue suas fichas nos próprios santos. Em Santa Bárbara d´Oeste, a esperança é que funcione o velho ditado de que "santa de casa faz milagres". O Barbarense só depende dele, somando pelo menos dois pontos contra o São Caetano, no Grande ABC. Mas o Azulão também crê em santo de casa, pedindo ajuda de São Caetano para chegar às semifinais. O problema é que todos sabem o que vai acontecer no final. Destes, dois terão o triste destino do rebaixamento à Série A-2. Só é difícil saber quais times serão beneficiados pelas forças divinas.