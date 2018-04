Ameaçados de queda, Southampton e West Bromwich vencem no Inglês

Ameaçados de rebaixamento no Campeonato Inglês, Southampton e West Bromwich venceram seus jogos neste sábado e esquentaram a briga para escapar do rebaixamento. Mais cedo, o Stoke City empatou com o Liverpool e também manteve forte a ameaça de queda.

Jogando em casa, o Southampton derrotou o Bournemouth por 2 a 1. Dusan Tadic marcou os dois gols dos anfitriões, que chegaram aos 32 pontos e ocupam a 18ª e antepenúltima colocação da tabela. O primeiro time fora da zona da degola é o Swansea City, que tem 33 e ainda jogará nesta rodada.

Ainda mais pressionado que o Southampton, o West Bromwich superou o Newcastle por 1 a 0, fora de casa, e se manteve respirando na primeira divisão. O time chegou aos 28 pontos. Segue em último, porém agora não tão distante dos demais rivais. O outro integrante da zona da degola é o Stoke, com 30, em penúltimo.

Pela mesma rodada do Inglês, o Crystal Palace aplicou 5 a 0 no Leicester City, em casa, enquanto o Everton ganhou do Huddersfield Town por 2 a 0. Burnley e Brighton & Hove Albion empataram sem gols.

A rodada deste sábado será completada por um jogo que interessa aos dois extremos da tabela: Swansea City x Chelsea. O time londrino é o quinto colocado e ainda sonha com uma vaga no G4, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.